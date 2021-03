’Harry en Meghan voelen zich bevrijd na explosief interview’

Gavankar keek zondag naar eigen zeggen samen met Harry en Meghan naar de interviewspecial op tv.

Ze was vanwege hun vriendschap al lange tijd op de hoogte van Meghans mentale problemen. Ook de familie en paleismedewerkers waren dat, zo stelde ze in de show. „Ik weet niet precies wie, maar ik weet dat ze het wisten. Meghan heeft in het interview ook duidelijk gezegd wat ze daar van vond.”

Na de verklaring van Buckingham Palace dinsdag, waarin het paleis de racisme-aantijgingen van Meghan erkende, voelde Gavankar twee dingen: „Aan de ene kant ben ik blij dat er erkenning is maar aan de andere kant weet ik zeker dat de familie en het personeel er zich al bewust van waren. Misschien herinneren ze het zich niet allemaal meer, maar wij wel. Er zijn veel e-mails en tekstberichten die dat ondersteunen.” Volgens Gavankar zal ’de waarheid’ uiteindelijk wel naar buiten komen.

Queen Elizabeth stelde in de verklaring de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie serieus te nemen. Zij zegt dat deze ’tot bezorgdheid stemmen’ Hoewel er verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen, ’worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken’.