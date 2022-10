Taylor Swift: ’Mijn auditie was een nachtmerrie’

De popster deed mee voor de rol van Éponine of van Cosette, zo vertelt ze aan presentator Graham Norton, die wilde weten waarom ze geen rol in de film heeft weten te bemachtigen. „Ze vroegen of ik naar Londen wilde komen voor een auditie met Eddie, een van mijn favoriete acteurs.”

Daarmee doelt Taylor op acteur Eddie Redmayne, onder meer bekend van zijn hoofdrol in de Fantastic Beasts-filmreeks, die naast haar zat in The Graham Norton Show. „Ik dacht: dit is een moment dat ik niet snel weer zou ervaren in mijn leven. En dus zei ik ja.”

Bruine tanden

Eenmaal in de studio in Londen moest ze een negentiende-eeuws kostuum aan. „Ze vertelden me dat ze mijn tanden bruin zouden schilderen en ik zei: ’Dat doen jullie nadat ik Eddie Redmayne heb ontmoet, toch?’” Redmayne was destijds al gecast als Marius. „Maar nee, ze lieten me er verschrikkelijk uitzien en het werd een nachtmerrie. Toen ik Eddie ontmoette, deed ik mijn mond niet open.”

De Amerikaanse zangeres kreeg de rol niet. Maar daar was ze al van uitgegaan. „Ik zou de rol niet krijgen.” Ze was vooral naar Londen gevlogen „voor een leuke tijd”.