Ook Davina Michelle, BLØF en John Coffey op Zwarte Cross

Davina Michelle en BLØF staan voor het eerst op het podium van een van de grootste festivals van Nederland. John Coffey is terug van weggeweest. In 2016 nam de band nog afscheid, maar nu is de band weer actief. In maart bracht John Coffey de nieuwe single Steam Waltz uit, later dit jaar volgt nog een nieuw album.

De organisatie van de Zwarte Cross onthult op 11 mei weer een reeks nieuwe namen. Dit jaar vindt het festival plaats van 20 tot en met 23 juli.