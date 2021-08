Premium Het beste van De Telegraaf

Dolende zielen in bezopen komedie ’Dronken mensen’

In ’Dronken mensen’ is iedereen op zoek naar liefde en houvast. Op de foto Hajo Bruins. Ⓒ Foto Bas de Brouwer

Nu de wereld waarin we leven niet meer hetzelfde is en God als rots in de branding stilaan door de achterdeur vertrokken lijkt, moet de mens op andere manieren op zoek naar zingeving. Voor wie die nog niet heeft gevonden, is er drank