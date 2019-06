Laverne Cox en vriend uit elkaar

Laverne schreef een lange post over de breuk. „We weten dat onze relatie veel heeft betekend voor zovelen van jullie, vooral voor mensen in de transgendergemeenschap. Dat het hen de hoop heeft gegeven dat dit soort liefde ook voor hen mogelijk is”, aldus actrice, die zelf transgender is.

„Ik ben zo dankbaar dat we elk moment dat we samen waren openlijk van elkaar konden houden. We zijn beide op ontelbare manieren gegroeid maar het is tijd om ieder onze eigen weg in te slaan”, gaat ze verder. „We willen uit elkaar gaan op een manier die past bij onze relatie en de liefde die we deelden. Het is mogelijk.”

Platenlabelbaas Kyle deelde de post en schreef daarbij: „Laverne en ik zijn uit elkaar en ze heeft daar een prachtig stuk over geschreven dat onze gevoelens perfect weergeeft.”