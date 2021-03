Gaby Blaaser en Leonie ter Braak doorstaan glansrijk surströmming-challenge

Entertainment

Matthew McConaughey zamelt geld in voor ’zijn’ Texas

Matthew McConaughey is niet vergeten waar hij vandaan komt. De 51-jarige acteur trekt zich de noodlijdende situatie van zijn ’home state’ Texas enorm aan en heeft via Twitter laten weten dat hij samen met zijn vrouw Camila, via hun Just Keep Livin’ stichting, een virtuele fundraiser organiseert om g...