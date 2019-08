Rundfunk zoekt figuranten voor hun eerste film

„WE ZOEKEN FIGURANTEN!!! We zouden het (zoals je kunt zien) vet leuk vinden als je meedoet!” schrijven ze bij een foto waarop de twee vrij serieus de camera in kijken. „En al je vrienden en familieleden mogen ook mee!”

Geïnteresseerden die op 11 augustus naar Almere willen komen (’echt een stad in opkomst, over 50 jaar weet je niet wat je ziet’, aldus de heren) kunnen zich aanmelden op rundfunk.nlfilm.tv. Runfunk zet de redenen om mee te doen nog even op een rijtje. „Omdat jij bij wil dragen aan een stuk Nederlandse filmgeschiedenis, omdat je vet graag met je gezicht op het witte doek wil, omdat je in de zomer toch niks beters te doen hebt en omdat je ons van dichtbij wil zien en misschien aanraken (krijg je wel een pomper voor je kaak als je het probeert, maar dat is ook aanraken)”

Voor diegenen die nog nog overtuigd moeten worden eindigt Rundfunk het bericht met een dringend verzoek: „KOM ALLEMAAL, WE HEBBEN JULLIE NODIG!”

