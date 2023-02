John Cleese maakt ’excuses’ na kritiek op reboot Fawlty Towers

„Ik moet mijn excuses aanbieden”, begint het bericht van de komiek. „Ik had geen benul dat het idee om een nieuwe sitcom te schrijven met mijn dochter zoveel boosheid en angst zou oproepen. Ik wilde echt niemand kwaad doen. Ik dacht in al mijn naïviteit dat het misschien leuk zou zijn.”

Nadat Cleese eerder bekendmaakte te werken aan een ’reboot’ van Fawlty Towers kwam er online veel kritiek los. Zo zou hij het verleden met rust moeten laten, onder meer omdat de serie niet te evenaren valt. Ook werd er gezegd dat de humor die destijds nog kon nu te veel mensen zou kwetsen.

Om zijn boodschap nog iets meer aan te zetten, zegt de 83-jarige acteur in het bericht zich vreselijk te voelen ’over het veroorzaken van deze golf aan negatieve emoties’. Hij vraagt iedereen dan ook hem ’altjeblieft te vergeven’. Getuige de reacties onder zijn bericht gebeurt dat, vooral omdat lezers zijn bericht als sarcastisch opvatten en hem daarom prijzen.

De 83-jarige Cleese zou voor de serie opnieuw in de huid willen kruipen van de onhandige hoteleigenaar Basil Fawlty. Camilla Cleese, de dochter van de acteur, speelt ook in de serie zijn dochter. Basil Fawlty is recent achter haar bestaan gekomen en samen openen ze een nieuw hotel. Het is nog niet bekend waar en wanneer de nieuwe serie te zien zal zijn, maar Cleese is enthousiast over het idee. „Camilla en ik kijken er enorm naar uit om er een serie van te maken”, verklaarde hij eerder deze maand.