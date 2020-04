Bill Cosby komt niet in aanmerking voor vervroegd vertrek

Ⓒ ANP

Het is Bill Cosby en zijn advocaten niet gelukt om de officier van justitie ervan te overtuigen hem tijdelijk uit de gevangenis te halen en thuis zijn straf uit te zitten. Dit had het team van Cosby aangevraagd vanwege het coronavirus, dat ook is doorgedrongen in de bajes waar de veroordeelde acteur verblijft. Dit meldt The Wrap.