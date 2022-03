’Eerbetoon van komieken aan Bob Saget verschijnt in juni op Netflix’

Het evenement vond eind januari al plaats in The Comedy Store in West Hollywood. Naast de vele beroemdheden waren daarbij ook Bobs dochters Aubrey en Lara erbij en zijn weduwe Kelly Rizzo. Hoe populair de komiek, in Nederland vooral bekend als de presentator van America’s Funniest Home Video’s in de jaren negentig, in eigen land was, blijkt wel uit de aanwezigheid van vele grote namen, zoals Chris Rock, Jim Carrey, John Mayer, John Stamos en Jeff Ross. Vooral het optreden van Carrey zou bijzonder zijn, omdat die de laatste tijd eerder achter de schermen rondhangt dan op het podium zelf.

Mike Binder vertelde in de podcast Dystopia Tonight aan dat hij de video van het gebeuren aan het hoofd van de afdeling comedy van Netflix heeft laten zien en dat die razend enthousiast was. Volgens TMZ is dat geen wonder, gezien het niveau van de bluesachtige optredens. Er zal volgens Binder zelfs een grote Hollywoodpremiére volgen tijdens het comedyfestival Netflix is a Joke.