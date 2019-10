Johnny Rep duikt op in realityserie RTL

Melanie de dochter van volkszanger Peter Beense, met haar vriend CASPER. Ⓒ Eigen foto

Het is een stukje Nederland in Spanje, La Carihuela aan de Costa del Sol. Het voormalige vissersplaatsje, dat het sinds tientallen jaren moet hebben toerisme, is vanaf vanavond het decor van een nieuwe realityserie op RTL 5. De zender filmde er de afgelopen maanden het wel en wee van de vooral Nederlandse bewoners en vakantiegangers, onder wie de bekendste: JOHNNY REP (67).