Lale Gül en Maike Meijer in de race om NS Publieksprijs

Een maand lang kan er door alle lezers van Nederland worden gestemd op de genomineerde boeken óf op een boek naar keuze. Onder de zes genomineerden, de bestverkochte titels van het afgelopen jaar, zijn dit keer de thriller Bonuskind van Saskia Noort, de biografie Derksen van Michel van Egmond & Antoinette Scheulderman over Johan Derksen, de biografie Martien van de hand van Jan Dijkgraaf, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen, Wen er maar aan van Maike Meijer en Ik ga leven, het verpletterende debuut van Lale Gül.

Stembussen sluiten 17 november

Gedurende de stemperiode (via nspublieksprijs.nl) zullen de genomineerde auteurs of hun plaatsvervangende ambassadeurs aanschuiven bij Tijd voor MAX op NPO 1 om te praten over hun boek. Op 17 november sluiten ’s avonds om 19.30 uur de stembussen, waarna in aanwezigheid van de genomineerden in de talkshow M op NPO 1 door Margriet van der Linden bekend wordt gemaakt welk boek de titel Boek van het Jaar 2021 krijgt.

Vorig jaar stemden er in totaal maar liefst 159.000 mensen op hun favoriete boek. Eerdere winnaars van de NS Publieksprijs waren De meeste mensen deugen van Rutger Bregman (2020), Rinkeldekink van Martine Bijl (2019), Zolang er leven is van Hendrik Groen (2018), Kieft en Gijp van Michel van Egmond (in respectievelijk 2014 en 2013) en Tonio van A. F. Th. van der Heijden (2012).