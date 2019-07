Kim Kardashian bezoekt gevangene met camerateam

Momolu Stewart was toentertijd 17 jaar en verdachte in een moordzaak. Hij is te zien in een scène met hoofdrolspeler Saul Williams, die in de film in de cel beland. Samen maken ze een maatschappijkritische rap. De opnames vonden dus plaats in een echte gevangenis met echte gedetineerden.

Uiteindelijk werd Stewart veroordeeld. Hij ging tevergeefs in beroep. Inmiddels is hij 39 jaar. Eerder sprak Williams zich ook al uit over zijn zaak. „Slam ging over de noodzaak van hervorming van het justitiële systeem en de noodzaak voor het einde aan de oorlog tegen drugs. De poëzie leeft voort net als de problemen”, zei hij.

Maar met de vrouw van Kanye West aan zijn zij maakt Stewart een goede kans. Kim focust zich de laatste tijd veel op de hervorming van het gevangenissysteem. Ze heeft al een aantal gevangenissen bezocht, gouverneurs en zelfs president Donald Trump erover gesproken. Tijdens dit proces lukte het haar om gevangene Alice Johnson vrij te krijgen. De laatste maanden heeft ze met haar advocaten zelfs al zeventien gevangenen vrij kunnen krijgen. Het ging in alle gevallen om mensen die veroordeeld waren voor relatief kleine, meestal drugsgerelateerde vergrijpen, die daar lange straffen voor hadden gekregen.

Kim werd tijdens haar bezoek gevolgd door camera’s. De 38-jarige realityster werkt namelijk aan een documentaire genaamd Kim Kardashian West: The Justice Project. Wanneer deze op televisie te zien zal zijn, is nog onbekend.

