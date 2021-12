Nikkie de Jager: ’Niemand mag het gore lef hebben je uit de kast te trekken’

In haar coming-outvideo vertelt De Jager dat ze werd gechanteerd door mensen die haar verhaal naar de media wilden lekken. De 27-jarige visagist was bang dat het daarna gedaan zou zijn met haar carrière, maar niets is minder waar.

Zo presenteerde ze het Eurovisie Songfestival en won ze onlangs een Zilveren Televizier-Ster. Ook was De Jager in 2020 te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres en ontvang ze recent superster Adele in haar online show NikkieTutorials.

„Als er één ding is wat iedereen moet weten: als je in de kast zit, mag niemand het gore lef hebben jou eruit te trekken, niemand”, vertelt De Jager aan de kijkers. „Dat mag alleen jijzelf bepalen. Wanneer en op welke manier, noem maar op.”