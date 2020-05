NPO 3FM-dj Mark van der Molen gaat maaltijden bezorgen

„Samen met heel Nederland wil ik graag iets doen voor de vele maaltijdbezorgers die zeker in de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt hebben om het eten zo snel mogelijk naar de voordeur te krijgen. Daarom wil ik deze hardwerkende groep mensen eens goed in het zonnetje zetten”, laat Mark in een verklaring van BNNVARA weten.

Luisteraars kunnen vanaf maandag hun favoriete bezorger opgeven via de website van 3FM. Uit de inzendingen worden drie finalisten gekozen waarop gestemd kan worden. Op 28 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.