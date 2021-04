Patrick Kluivert: ’André Hazes zou trots op Rachel zijn’

Niet alleen de volkszanger en Kluivert waren goede vrienden, ook Rachel heeft nog altijd warme banden met de oud-voetballer. Het is dan ook mede dankzij hem en zijn vrouw Rossana Kluivert dat ze tegenwoordig in Barcelona vertoeft.

„Dre en Pat waren onwijs goede vrienden. André zag Patrick als zijn zoon en Patrick zag André als zijn vader. Als er met mij iets aan de hand is, kan Pat mij ook het advies geven van: ’Luister, dat had die oude zo en zo gedaan. Die had dit gezegd.’ Het is mooi dat je die gesprekken met elkaar kunt voeren doordat Patrick André zo goed gekend heeft”, vertelt Rachel in de docu.

Wat Patrick betreft bestaat er echter geen twijfel over dat André blij zou zijn met hoe Rachel haar leven heeft ingericht. „Ik weet zeker dat als André weet hoe Rachel nu haar leven heeft tussen Nederland en Spanje, dat hij zo trots op haar zou zijn geweest. Het is heel jammer dat hij het zelf niet meer mee kan maken.”

Kritiek

Patrick mag dan vol lof over Rachel zijn, de kijkers zijn dat niet. Op sociale media werd, net als bij de vorige afleveringen flink uitgehaald naar Rachel en André. Sowieso doet de reeks flink wat stof opwaaien, ook bij de familie. Dochter Roxeanne liet meteen na de eerste aflevering al weten woedend te zijn door het gebruik van privébeelden, waarvan ze niet naar eigen zeggen niet eens alles had gezien. „Aangezien ik niet anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien.”

Ook haar oudere halfzus Nathalie was allesbehalve blij. Zij liet aan Privé weten dat ze na de de eerste aflevering ’volkomen van slag is geraakt’. „Inmiddels heb ik ook de tweede aflevering gekregen. Ook deze aflevering heeft mij zo veel pijn gedaan. Ik ben er echt kapot van, maar ga niet met mijn vinger wijzen. Maar dat dit mogelijk is, is onvoorstelbaar. Zo wil ik me mijn vader niet herinneren”, reageerde ze vorige week. De nabestaanden van Ellen Wolf, de tweede ex-vrouw van André Hazes, hebben eveneens hun frustratie geuit.

Rachel Hazes is inmiddels helemaal klaar met al het commentaar en heeft op Instagram de mogelijkheid om te reageren inmiddels uitgeschakeld. „Ik heb vandaag besloten om geen platform meer te bieden aan alle negatieve mensen die zomaar allerlei uitlatingen over mij doen die nog niet een fractie van de waarheid zijn”, schreef ze op het sociale medium. Rachel lag de laatste tijd niet alleen onder vuur vanwege de docu, maar ook omdat ze haar dochter op sociale media door het slijk had gehaald, nadat Roxeanne op een bericht van Monique Westenberg had gereageerd, de ex van haar zoon André Hazes.