Britt Dekker: ’Anne Frank had het veel moeilijker’

Ook is Britt van mening dat mensen zich niet zo moeten aanstellen wat betreft de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. „Dit is voor veel mensen een moeilijke tijd, vooral voor mensen in de zorg. Mijn moeder werkt op de IC, dus ze zit elke dag in het gebied met de meeste besmettingen. Daar maak ik me zorgen over, maar verder is het gewoon een beetje wat het is”, vertelt ze aan Veronica Magazine.

Ze voegt daar aan toe: „Thuisblijven vind ik ook niet lastig, je weet waarvoor je het doet, toch? Mensen moeten daar niet zo over zeuren. Anne Frank had het moeilijker, zij moest de hele tijd stil zijn en had geen Netflix.”

Wie denkt dat Britt de afgelopen weken doorgebracht heeft op de bank, heeft het mis. „Ik zie nu helemaal geen vrienden en mijn moeder alleen op grote afstand, dus in die zin hou ik me goed aan de regels. Maar er moet wel tv worden gemaakt en mijn paarden hebben ook verzorging nodig”, legt de presentatrice en amazone uit.

Ook heeft dat vele thuisblijven ook een voordeel voor Britt: „Normaal is mijn vriend veel weg, maar nu is hij ook elke avond thuis. Dat is gezellig, want we hebben elke minuut dat we samen zijn lol.” En een ander voordeel volgens Britt? „Het enige moment dat ik stil ben, is als Jeroen Pauw op zondagavond Op1 presenteert. Dat is het andere lichtpuntje van de coronacrisis, dat hij weer terug is.”