Stephen Emmer krijgt Buma Oeuvre Award

Emmer is al 35 jaar actief in de mediawereld. Gedurende zijn loopbaan verwierf hij de bijnaam ’seven-minute-man’, omdat er iedere zeven minuten wel een tune van hem te horen was op radio of televisie. „Hij is zonder twijfel een van de meest succesvolle Nederlandse componisten”, zegt managing director Frank Helmink van Buma Cultuur. „Zijn tunes zijn herkenbaar en vervelen niet. Iedere Nederlander heeft wel eens een tune van hem gehoord. De Buma Oeuvre Award Multimedia verdient hij dan ook als geen ander”, vindt hij.

Emmer reageert verheugd. „Ik ben dankbaar voor deze ultieme erkenning van mijn aandeel in dit beroep, wat vóór mij nog geen echt volledig beroep was, maar mede door dit soort aanmoedigingen en ondersteuningen een mooie toekomst tegemoet gaat binnen de Nederlandse muziekwereld.”

De prijs wordt maandag overhandigd tijdens de uitreiking van de Buma Awards in Hilversum.