’Mank’: Wie schreef favoriete film Donald Trump?

Meestal had schrijver Herman J. Mankiewicz er vrede mee als zijn naam ontbrak op de aftiteling van een film, zelfs als hij driftig aan het script had gesleuteld. Bij Citizen Kane lag dat anders, tot woede van regisseur Orson Welles. Vrijelijk voortbordurend op die voetnoot in de filmgeschiedenis, verzon de vader van cineast David Fincher het scenario van Mank. Dat nu - decennia na twee eerdere pogingen - alsnog door zijn zoon in stemmig zwart-wit is verfilmd.