U2 betrokken bij Global Citizen-event voor ontheemde Oekraïners

De Ierse band werd zaterdag door de Oekraïense leider in een video op Instagram genoemd. „Ik ben dankbaar voor U2 en Bono voor hun initiatief voor deze campagne”, aldus Zelenski. Wat de rockers precies gaan doen, wordt later bekendgemaakt. Ook wordt later bekend welke andere bekende sterren meedoen aan het evenement en in actie komen voor Oekraïne.

Global Citizen Stand Up For Ukraine wordt op 8 april afgetrapt door de Canadese premier Justin Trudeau, president Zelenski van Oekraïne en de Europese Commissie. Op 9 april vindt er een topconferentie plaats om geld in te zamelen voor humanitaire hulp aan Oekraïne.