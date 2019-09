Ex-vrouw Harvey Weinstein heeft nieuwe vriend

De twee zouden gekoppeld zijn door topmodel Helena Christensen. „Helena had hen uitgenodigd voor de lancering van haar zwemkledingcollectie in Puerto Rico en onder het genot van een cocktail op het strand sloeg de vonk over”, aldus een vriend.

Eenmaal thuis hielden ze contact en gingen op een aantal dates. „Het is nog erg pril allemaal, maar Adrien is erg dol op haar en Georgina is gelukkiger dan dat ze in jaren geweest is. Ze heeft een paar heftige jaren achter de rug, maar ze is er nu klaar voor om door te gaan met haar leven. Haar kinderen en familie zijn op de hoogte, en iedereen is blij voor haar.”

Saillant detail is dat Brody vroeger bevriend was met Weinstein. „Georgina en Adrien kenden elkaar in eerste instantie door Harvey, maar ze zijn echt goed aan elkaar voorgesteld door Helena in april.”

Chapman en Weinstein hebben twee kinderen samen. De gevallen filmproducent is de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting.

Brody werd bekend door de Oscar die hij won voor zijn rol in The Pianist. Hij is ook te zien in de serie Peaky Blinders.

