Akelige video: Rob de Nijs valt van podium

‘Maar het is gelukkig goed afgelopen,’ zegt FRANK JANSEN, de manager van de zanger. Hij vertelt: „Het was ontzettend heet daar en Rob moet zijn bevangen door de warmte. Ineens viel hij achterover tussen het toneel en een zeildoek dat daar was opgehangen en wat gelukkig zijn val wat heeft geremd. Er was grote paniek. Muziek uit, security erbij. Die hebben hem overeind geholpen en toen zei Rob al dat het deze keer leek dat hij niets had gebroken. Er heeft echt weer eens een engeltje op zijn schouder gezeten, dit had veel erger kunnen aflopen.”

De zanger viel terwijl hij bezig was met zijn nummer 1-hit Banger Hart en keerde niet terug voor het geschrokken publiek. „Het optreden was bijna klaar, dus we hebben hem na de val maar even laten bijkomen. Er heeft nog een huisarts naar gekeken, toen ging het weer. Rob voelde zich goed genoeg voor de terugreis naar huis, er zit alleen een flinke schram op zijn rug. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die de beelden ziet erg schrikt, we schrokken allemaal", aldus Jansen die ook de vaste pianist van Rob de Nijs is.

In het najaar van 2018 was Rob lange tijd uit de roulatie na een val op straat in België, hij brak toen een kuitbeen en een enkel toen hij na ene optreden enkele verzamelde fans een handtekening wilde geven. Nu hoeven geen optredens te hoeven afgezegd. Robs vrouw HENRIËTTE heeft het laatste nieuws: „Hij zit alweer aan de koffie, het gaat goed. ”