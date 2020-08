Ⓒ William Rutten

Gerard Joling keert vrijdagavond terug als coach in The voice senior. De oudste deelnemer is dit seizoen 89. „En die zingt nog een mooi moppie weg hoor”, vindt ’Geer’. Hij kreeg ook goede bekende Imca Marina op audiëntie. „Ėnig dat ze het durft! Maar het is wel een beetje een risico.”