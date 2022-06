Tommie Christiaan wordt weer vader

„Bodi. Wat zit er in mama’s buik? Een BABY!!”, schrijft Christiaan bij een foto op Instagram. „Wij zijn super blij om met jullie te delen dat er weer een kleintje op komst is. Bodi weet nog niet zo goed wat hij ervan moet vinden”, vervolgt hij verwijzend naar hun zoontje, die zijn handje voor zijn ogen heeft geslagen. „Nog een paar daagjes en dan geven wij elkaar het jawoord in de wetenschap dat we ons gezin straks gaan uitbreiden.”

Christiaan en Dors maakten vorig jaar bekend te gaan trouwen. „Toen we elkaar een paar jaar geleden leerden kennen wist ik het zeker. We zouden met elkaar eindigen. Nog nooit in mijn leven heb ik zo vol willen gaan voor iemand”, schreef hij toen. „Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven, maar dit is het beste wat ik ooit heb gedaan. We gingen samenwonen, namen een hond, gingen verhuizen en kregen een prachtige zoon. Het enige wat er nog ontbrak was een ring. She said yes!”

Tommie heeft ook nog een dochter uit een eerdere relatie met Michelle Splietelhof.