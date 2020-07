TV-presentator Regis Philbin begraven op oude schoolcampus

Philbin studeerde in 1953 af aan Notre Dame met een diploma in sociologie. Zijn liefde voor de school heeft hij tijdens zijn lange tv-carrière meerdere malen publiekelijk gedeeld. De familie van Philbin, die vorige week vrijdag op 88-jarige leeftijd overleed, laat vrijdag aan ET weten dat hij in besloten kring op zijn oude campus is begraven.

De familie wil verder iedereen bedanken voor de geweldige steun, liefde en hilarische eerbetonen aan Philbin die ze mochten ontvangen. Mochten er mensen zijn die ter ere van de presentator nog iets willen doen, dan vraagt de familie of zij een donatie willen doen aan de voedselbank of het daklozencentrum in South Bend, Indiana.