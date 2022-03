Roxette maakt doorstart met nieuwe zangeressen

Josefsson en Norberg zijn geen vreemden voor Per, in het verleden werkte hij ook al met de vrouwen samen. De band, die verder uit de originele bezetting bestaat, gaat wel verder onder een nieuwe naam PG-Roxette. „Het is onmogelijk Marie te vervangen en dat wil ik ook niet”, legt Gessle uit aan Göteborgs-Posten. „Het was een fantastische tijd die we samen mochten delen. Als Marie nog had geleefd, hadden we dit samen gedaan. Maar het voelt heel spannend om deze reis, zij het op een andere manier, toch voort te kunnen zetten.”

Roxette, bekend van hits als Listen to Your Heart, The Look en It Must Have Been Love, was in de jaren negentig een van de grootste bands te wereld. De eerste single van PG-Roxette verschijnt in mei, daarna volgt een album. „Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te vernieuwen”, aldus Gessle. „Soms heb je het gevoel dat je in herhaling valt, maar soms kom je op nieuw muzikaal terrein terecht en maak je jezelf heel nieuwsgierig naar wat je nog meer kan.”