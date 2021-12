Premium Het beste van De Telegraaf

De Winterkaravaan gaat door

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Gerinio Triebel onderzoekt in ’Ningen’ de effecten van de pandemie op de mens. Ⓒ Foto Keith Montgomery

Jong theatertalent krijgt iedere winter de kans om voorstellingen te maken. De Winterkaravaan bestaat ook dit jaar weer uit de vertrouwde ingrediënten; een theaterexpeditie, stamppot en winters bier. Met een dikke vette knipoog naar de titel van het Amerikaanse programma Say yes to the dress, waarin bruiden hun ideale trouwjurk proberen te vinden, hebben Jasper Brinkman en Rubin van Gent hun voorstelling Say yes to the mess genoemd.