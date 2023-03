Hugh Jackman eet 8000 calorieën per dag voor Wolverine-rol

Jackman deelt een foto van de maaltijden die hij op een dag eet. Zo nuttigt hij op een dag zwarte baars, zalm, twee kipburgers en twee stukken biefstuk. Iedere maaltijd zit in een bakje en daarop staat de hoeveelheid calorieën. In totaal komen de maaltijden van Jackman uit op meer dan 8000 calorieën. „Bulken, schrijft de acteur erbij. „Een dag in mijn leven. Bedankt chef-kok Mario voor je hulp, om gezond te blijven en te eten.”

Eerder vertelde Jackman in het radioprogramma Front Row van de BBC dat het spelen van Wolverine bij hem blijvende schade aan zijn stem heeft aangericht. „Mijn kopstem is niet meer zo sterk als vroeger en dat komt echt door al het grommen en schreeuwen”, zei de acteur, die de rol in de Marvel-films al zo’n twintig jaar speelt.

Volgend jaar is Jackman als Wolverine te zien in de film Deadpool 3.