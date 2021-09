Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdamse vrank en vrij onder de naam Someone Tessa Rose Jackson vindt zichzelf opnieuw uit

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

„Alles wat ik maar wil doen moet onder de naam Someone kunnen”, aldus Tessa Rose Jackson. Ⓒ Foto Bibian Bingen

Als Tessa Rose Jackson speelde ze zich acht jaar geleden in de kijker. Inmiddels noemt de 29-jarige Amsterdamse zich quasi-anoniem Someone en bracht afgelopen week het album Shapeshifter uit. „Ik wil vrijheid voelen in plaats van verwachtingen”, vertelt ze.