Ministerie Volksgezondheid Amerika schakelt Kylie Jenner in

„Het is heel belangrijk dat invloedrijke influencers zoals Kylie Jenner, maar ook basketballers Kevin Durant en Donovan Mitchell, zich uitspreken over dat wat er momenteel in de wereld gaande is. Zij moeten hun volgers duidelijk maken dat dit ’serious shit’ is. Dus geen gewoon griepje, maar een virus waaraan inmiddels vele mensen zijn overleden,’ aldus Adams.

Hij vervolgt: „De groep die we proberen te bereiken is een hele lastige. Hoe meer we zeggen dat ze zich sociaal van elkaar moeten distantiëren, hoe meer ze naar elkaar toetrekken en denken: wie doet ons wat? Via belangrijke influencers hopen we ze te laten voelen hoe het zou zijn als het hun opa of oma zou betreffen. Want wie wil er verantwoordelijk zijn voor de dood van een grootouder, omdat je alleen maar aan jezelf hebt gedacht?”