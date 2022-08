Premium Het beste van De Telegraaf

Halina Reijn verovert Amerika met horrorkomedie

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Regisseur Halina Reijn geeft haar cast aanwijzingen op de set van ’Bodies bodies bodies’

„Als acteur borduur je altijd voort op hersenspinsels van anderen. Ik zou wel eens een idee van de grond af willen opbouwen”, liet Halina Reijn in 2001 optekenen. Ruim twintig jaar later is haar wens vervuld. Na haar Nederlandse regiedebuut Instinct uit 2019 gaat over twee weken Bodies bodies bodies draaien, de eerste grote Amerikaanse studiofilm die zij mocht regisseren.