Gerard Butler weer single

Het is niet de eerste keer dat de twee de brui geven aan hun relatie. Ook in 2017 gingen Butler en Brown uit elkaar, nadat zij eerst samen op vakantie waren gegaan in de hoop hun liefde nieuw leven in te blazen. Hoewel ze elkaar daarna toch weer vonden, zouden ze nu dus wederom besloten hebben gelukkiger te zijn zónder elkaar.

Een vriend van Gerard lier eerder al eens weten dat de acteur er simpelweg nog niet klaar voor is om zich te settelen. „Hij heeft zijn vrienden verteld dat hij zich gewoon niet kan binden. Gerry houdt van Morgan, maar het werkt niet.”