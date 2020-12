André van Duin: ’De toekomst hebben we gehad’

Hij hoefde geen seconde te twijfelen toen hij werd gevraagd een lampion te doneren om zo geld in te zamelen voor het KWF. In het programma wordt stilgestaan bij alle mensen die te maken hebben gehad met kanker. Zijn man Martin overleed in januari op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. „In het begin ging het heel slecht met me”, vertelt hij. „Nu gaat het naar omstandigheden weer goed, maar dat moet je wel zelf doen.”

Want Van Duin wil niet bij de pakken neer gaan zitten. „Je moet er zelf iets van maken. In het begin word je constant gebeld en vragen mensen hoe het met je gaat, maar dat kunnen ze niet blijven doen.” Daarom belt de cabaretier regelmatig zelf iemand op voor een kopje koffie. „Je moet het uiteindelijk allemaal alleen doen.”

Toekomst

Bang voor de dood is de 73-jarige Van Duin niet. Niet lang geleden verloor hij ook oud-collega en goede vriendin Corrie van Gorp. „In februari word ik 74, de toekomst hebben we gehad. Je ziet ze om je heen neervallen en zo hoort het, maar toen Martin overleed, dacht ik wel even: ’en wat nu met mij?’.” Want dat is wat hij het meeste mist aan zijn levenspartner, ’gewoon dat ie er is’. „En het wandelingetje naar huis, na een verjaardag of zo. Dat je tegen elkaar zegt: ’Zo, wat is die dik geworden, hè?’ of ’wat hebben zij een lelijke bank gekocht, zeg’. Die gekkigheid tussen partners mis ik enorm.”

Ondanks dat hij goed kan relativeren, ziet Van Duin erg op tegen de kerstdagen. Het is de eerste kerst zonder zijn Martin. Van Duin besloot daarom het klein te houden: een paar mensen komen eten en verder gaat hij in zijn eentje Netflixen. „Ik zie er tegenop, het wordt emotioneel, maar het is ook weer voorbij voordat je het weet. En daarna mis ik Martin nog net zo veel.”