Elon Musk ten onrechte: ik ben eerste SNL-host met Aspergersyndroom

„Ik schrijf vanavond geschiedenis als de eerste persoon met het syndroom van Asperger die SNL presenteert. Of tenminste, de eerste die dat toegeeft”, grapte hij over zijn aandoening. Het Aspergersyndroom kenmerkt zich door beperkingen in sociale interacties, interesses en activiteiten. Kijkers op Twitter reageerden echter snel door te zeggen dat Dan Aykroyd - die in de jaren 80 werd gediagnostiseerd met de aandoening - het programma in 2003 al eens presenteerde.

De CEO van Tesla kon in ieder geval wel om zijn aandoening lachen. „Tegen iedereen die ik heb beledigd wil ik even zeggen: ik heb elektrische auto’s opnieuw uitgevonden en ik stuur mensen in een raket naar Mars. Dacht je nou echt dat ik een normale, chille gast zou zijn?”

Musk had het tijdens zijn presentatie verder onder meer nog over zijn plannen en doelen voor de toekomst. „Ik geloof in een toekomst met hernieuwbare energie”, zei hij. „Ik geloof dat de mensheid een interplanetaire, ruimtereizende beschaving moet worden.”