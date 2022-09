Opnames The Crown weer hervat

De foto zou eerder deze week zijn gemaakt. Op het moment van de foto wordt een scène opgenomen van de reis die Diana naar Bosnië maakte in 1997, niet lang voor haar tragische ongeluk op 31 augustus dat jaar.

Opnames van de populaire Netflix-serie werden vorige week stilgelegd „uit respect” voor koningin Elizabeth, liet scriptschrijver Peter Morgan afgelopen vrijdag weten. De vorstin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd.

Het zesde seizoen van The Crown richt zich op de jaren negentig, met in het bijzonder de periode rond de dood van prinses Diana in 1997. Eerder werd bekend dat er in totaal zes seizoenen van de Britse dramaserie zullen verschijnen. Het vijfde seizoen gaat later dit jaar in première. De rol van Elizabeth wordt in de laatste twee seizoenen gespeeld door actrice Imelda Staunton.