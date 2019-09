Fotograaf decor Beau heeft niet lang meer te leven

John Verbruggen lijdt aan weke delenkanker. „ZEER SLECHT NIEUWS: Ik overlijd waarschijnlijk binnen enkele weken aan een longbloeding, of glijd langzaam weg of aan palliatieve sedatie. Er is helemaal niets meer, waar mijn snel groeiende uitzaaiingen nog de pas mee af gesneden kunnen worden.”

John liet maandag bij het begin van de show van Beau weten super trots te zijn op het feit dat zijn foto zo prominent te zien is op RTL. „Wooooow! Wat komt mijn foto mooi uit bij Beau! Beyond my wildest dreams!!!! Aaaaaaaaaah!”