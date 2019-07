Recensie ’Turkenliefje’: ✭✭✭

Over blanke slavenhandel wordt weinig geschreven. Dat het lot van ‘christenslaven’ in ‘Barbarije’, de huidige Noord-Afrikaanse kustlanden, tussen de zestiende en begin negentiende eeuw even wreed en mogelijk even omvangrijk was als die van de slavenhandel naar de ‘Nieuwe Wereld’, is niet algemeen bekend. In haar roman ‘Turkenliefje’ schrijft Lydia Rood over de Hollandse Jacomijn Stout die met haar ouders en broertje die op de slavenmarkt in Algiers door islamitische kapers wordt verkocht.