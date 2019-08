Frans Bauer straks bij broer van Máxima op de stoep?

De broer van Máxima woont daar nog steeds. Martin Zorreguieta runt in het mondaine plaatsje Villa La Angostura een eigen restaurant, genaamd Tino Bistro en ongetwijfeld zal de cameraploeg daar ook een kijkje nemen met de Nederlandse volkszanger. Daar zullen hij en zijn Mariska mogelijk hun tanden zetten in een malse - en prijzige - Argentijnse biefstuk. Weer eens wat anders dan de nasi en bami waar hij zo dol op is en waarvan hij ontdekte dat ze dat in China, waar hij tijdens zijn vorige reis voor de publieke omroep nog was, toch heel anders klaarmaken dan bij zijn lokale afhaalchinees.

In eerste instantie was niet het land van onze koningin, maar het land van Putin de beoogde reisbestemming. Dat leek Frans ’wel leuk’. Maar gevreesd werd dat de cameraploegen daar misschien niet zo hartelijk ontvangen zouden worden. En was zijn eerste serie in Amerika nog redelijk voorspelbaar - hoewel daardoor niet minder vermakelijk voor de kijker - na het exotische China moest er immers wel een land op het programma staan dat zijn eerdere verwonderingen bij de publieke omroep, nu voor de commerciële zender kon overtreffen. Dat lijkt met Argentinië, de bestemming die Weekend nu bekendmaakt, in elk geval wel te gaan lukken.