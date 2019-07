Ahoy moet goede indruk Maastricht overtreffen

Over het algemeen wordt gedacht dat Ahoy een hele geschikte locatie is om het evenement te huisvesten. „Maar we hebben vandaag ook gezien dat je heel goed in het MECC ook een fantastisch songfestival kunt organiseren”, zegt Stietse Bakker tegen ANP Video. „Daarom ook die locatiebezoeken, zodat je echt even feeling kan krijgen met de hal, met de publiekstromen, met mogelijkheden voor techniek en decor.”

Bakker doet een boekje open over waar specifiek op is gelet tijdens het bezoek. „Je let natuurlijk op de grote lijnen, de positionering van de verschillende hallen, hoe kan je het logistiek allemaal inrichten en kun je dat veilig doen? Maar Sietse en zijn team letten ook op details: „van waar gaan die deur eigenlijk naartoe, en van hoe kom je van A naar B? Hoe breed is het, hoe hoog is het?”

VR-bril

Maastricht wil het songfestival in ieder geval ’ontzettend graag’ huisvesten, weet Sietse. „Dat zag je ook in het bidbook en dat kregen we vandaag ook weer bevestigd.”

Sietse heeft met een VR-bril de kans gehad om te zien hoe zou het er uit ziet met decor, tribunes en een green room. „Dat geeft toch wel een goeie indruk. Fijn ook om te zien dat je daarmee het bidbook bevestigt: hier zou je een mooi songfestival kunnen neerzetten.”

Volgens de songfestivalorganisator is het zeker geen uitgemaakte zaak en maakt Rotterdam nog altijd evenveel kans om het muziekfestijn te huisvesten. „Het zijn hele verschillende steden, daarom willen we gaan kijken, gaan luisteren, en zo een gewogen beslissing nemen.”