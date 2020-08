Ellie Lust gaat voor unieke look

Ellie Lust spreekt haar bewondering uit voor de coming-out van Nikkie. „Realiseer je je wel, met je 14 miljoen volgers over de hele wereld - zo internationaal word je gedragen - dat jij je zo open en kwetsbaar hebt gemaakt over wie je bent?”

De voormalige politieagent die bekend werd van tv, is zwaar onder de indruk. „Het raakt me dat ik dit zeg, maar volgens mij heb je levens gered.”

Ondertussen wordt de make-upkwast al dan niet vaardig gehanteerd, en eindigen de twee met kleurige stippen rond de ogen. „Wil je niet een keertje Ellie op patrouille te doen in deze look?”, smeekt Nikkie. Ellie laat het antwoord in het midden, maar weet wel één ding zeker over haar nieuwe look. „Vrouwlief gaat het heel leuk vinden.”