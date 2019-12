Fernando Halman nieuwe presentator Buma Awards

Tijdens een feestelijke gala-avond worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in diverse categorieën. De Buma Awards Nationaal en Internationaal zijn voor de componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en bestverkochte singles in 2019. Daarnaast worden prijzen uitgereikt in de categorieën Multimedia, Film en Klassieke muziek.

Naast de populariteitsprijzen, worden er ieder jaar ook een aantal juryprijzen uitgereikt. Fernando Halman is vooral bekend als dj van de populaire zender FunX.