ZIEN: nieuw familieportret gezin prins Albert van Monaco

Albert staat als trotse vader en echtgenoot achter prinses Charlène en hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella.

Op de achtergrond zijn onder meer de prinselijke standaard en de vlag van Monaco te zien, terwijl in een bloemstuk witte orchideeën en rode rozen zijn verwerkt: de kleuren van het ministaatje.

Prinses Charlène heeft op de foto haar veel bekritiseerde en veel besproken nieuwe kapsel. „Dat kapsel was mijn beslissing. Ik wilde het al heel lang doen. Deze stijl bevalt me. Dat is alles”, zei de prinses in een recent interview met het Franse weekblad Point de Vue. „De kinderen vinden het prachtig, dat is het enige dat telt, en dat Albert, toen hij eenmaal van de schrik was bekomen, het nu ook mooi vindt. En verder zijn er warempel wel belangrijke zaken in de wereld om over te praten dan mijn kapsel.”