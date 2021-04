’Liefdesbaby’ Charles en Camilla levert nieuw ’bewijsstuk’

Op zijn Facebookpagina deelt Simon een jeugdfoto van zijn zoon Liam en koningin Elizabeth. „Ik was sprakeloos”, vertelt Simon aan 7NEWS toen hij de foto’s voor het eerst zag.

„Elvie (zijn vrouw, red.) en ik hebben het gevoel dat we veel leden van de koninklijke familie in onze kinderen herkennen, maar deze vergelijking is een echte eyeopener.”

Volgens Simon hadden Charles en Camilla in 1965 een affaire, hetgeen leidde tot zijn geboorte in april 1966. Hij stelt ’meerdere bewijsstukken’ te hebben die aantonen dat Charles en Camilla zijn biologische ouders zijn. Simon is inmiddels naar de rechtbank gestapt om een dna-test af te dwingen.