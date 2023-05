Roger Waters ontkent aanzetting tot haat met SS-uniform: ’Dit was statement tegen fascisme’

„De elementen van mijn optreden die in twijfel zijn getrokken, zijn heel duidelijk een statement tegen fascisme, onrechtvaardigheid en onverdraagzaamheid in al zijn vormen”, schrijft de Pink Floyd-oprichter op sociale media. „Pogingen om die elementen af te schilderen als iets anders zijn onoprecht en politiek gemotiveerd.”

Tijdens het optreden droeg Waters een lange zwarte jas met rode armbanden, waarop gekruiste hamers in plaats van hakenkruizen stonden. Ook greep hij naar een mitrailleur en schoot hij nepkogels af.

Anne Frank

Volgens de 79-jarige veelbesproken zanger is het een kenmerk van zijn shows dat hij al sinds het album The Wall van Pink Floyd in 1980 opvoert. „Mijn hele leven heb ik me uitgesproken tegen autoritarisme en onderdrukking waar ik het ook zie”, vervolgt hij. „Toen ik een kind was na de oorlog, werd de naam Anne Frank vaak in ons huis uitgesproken, ze werd een permanente herinnering aan wat er gebeurt als het fascisme niet onder controle wordt gehouden.”

In het bericht schrijft hij dat zijn ouders meevochten tegen de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, waar zijn vader de ultieme prijs voor betaalde. „Ongeacht de gevolgen van de aanvallen op mij, zal ik doorgaan met het veroordelen van onrecht en iedereen die het begaat.”

Tekst gaat verder onder Instagram-bericht.

Oekraïne

Het optreden in Berlijn, tien dagen geleden, was onderdeel van zijn This Is Not A Drill-tour. Zondag is Frankfurt vindt zijn laatste optreden in Duitsland plaats. Die stad probeerde het optreden van de Britse rockmuzikant tegen te houden, maar de rechter wees naar artistieke vrijheid. Demonstranten willen wel demonstreren bij zijn show in Frankfurt Festhalle.

De zanger ligt al een langere tijd onder vuur door zijn omstreden uitspraken over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en zijn anti-Israëlische houding.