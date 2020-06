Na 2,5 jaar komt Caro Emerald met nieuwe single

In 2017 trakteerde Emerald haar fans voor het laatst op nieuwe muziek. Toen verscheen in maart de ep Emerald Island en volgde in december nog een ep in samenwerking met het Metropole Orkest.

De afgelopen jaren richtte de zangeres zich vooral op haar gezin. Ook debuteerde ze als jurylid in het RTL 4-programma The Talent Project.

Of er later een heel nieuw album verschijnt, is nog niet bekend.