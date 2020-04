Boom Chicago live op YouTube

De comedians Pep Rosenfeld en Greg Shapiro zullen op gepaste afstand van elkaar blijven, maar ze zullen wel weer samen op het podium te zien zijn. Boom Chicago brengt deze maand namelijk twee comedyshows live op YouTube.

Rosenfeld en Shapiro brengen samen met regisseur Andrew Moskos in drie delen hun show Trump up the Volume, waarin de Amerikaanse politiek centraal staat. De voorstelling is op 14, 16 en 18 april te zien.

Een week later, op 21, 23 en 25 april, spelen de acteurs en geliefden Matt Castellvi en Stacey Smith verdeeld over drie avonden hun geïmproviseerde comedyshow Going Steady, over het leven, de liefde en alles ertussenin. De enige die hier echter op afstand blijft is echter Sacha Hoedemaker, die het duo vanaf de zijkant van het podium begeleid met live muziek

Voor meer informatie: boomchicago.nl