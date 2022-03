Fans waarschuwen Ye: ’Dit loopt een beetje uit de hand’

In Ye’s nieuwe video zijn onder meer teksten te horen als: ”„God saved me from that crash / Just so I can beat Pete Davidson’s ass,.” In de clip is een klei-versie te zien van Ye, die een trui draagt met daarop de naam ’Skete’, zoals Ye zijn rivaal steevast noemt.

Fans reageren verdeeld op Ye’s nieuwe werk. „Laat het gaan, man. Kim wil je niet meer terug en je brengt jezelf alleen maar verder naar de afgrond op deze manier. Het is slechts een kwestie van tijd voordat zij, of Pete, een straatverbod tegen je aanvraagt wegens ernstige laster. Denk in godsnaam aan je vier kinderen, die dit uiteindelijk ook allemaal te zien en te horen krijgen”, schrijft een volger. Een ander zegt: „Ja, je hebt zeker artistieke vrijheid en daardoor heb je ook altijd mooi werk laten zien. Je fans zullen je altijd steunen, maar dit loopt wel een beetje uit de hand. Laat die Pete in godsnaam zitten, hij is het niet waard om je druk om te maken. Denk aan je gezondheid en blijf daar vooral aan werken.”