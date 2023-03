’Tom Egbers intimideerde veel jongere collega na affaire’

Aïcha Marghadi doet haar verhaal in de krant. Marghadi voelt dat mensen aan haar twijfelen, zo is te lezen in het verhaal, dat vrijdagavond online is gepubliceerd. Ze wil een mentor, en wel Tom Egbers. Dat gaat niet gebeuren. Egbers had al toegezegd, maar hoofdredacteur Maarten Nooter houdt het tegen.

Hij vond het geen goed idee, en deelde na aandringen waarom dan niet. „Hij zei dat Tom nogal moeite had met mooie vrouwen (...) Hij vertelde dat Tom in het verleden problemen had gehad op de redactie. Hij trad verder niet in detail, maar hij was wel ferm. Dit ging niet gebeuren”, zegt ze.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ ANP/HH

Ook was zíj degene die Jack van Gelder belde toen hij in bad zat, zoals Van Gelder gisteren zelf vertelde in de talkshow Hlf8. „Een opmerkelijk verhaal. Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou dat is voor mij een grap, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt”, zei hij.

Marghadi vertelde het voorval aan Nooter, die enkel reageerde met: „Hij keek me aan en zei: jaaaa, zo is Jack”, aldus De Volkskrant. Voor het artikel werd gesproken met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen van NOS Sport.

Stagiare

Egbers naam valt veelvuldig in het stuk. Eind 2009 is er een 22-jarige stagiaire die een melding doet bij de hoofdredactie. Ze is benaderd door Egbers, destijds 48, die haar bestookt met sms’jes, mails en belletjes. Te lezen is dat de vrouw, die na haar stage bij NOS Sport blijft werken, uiteindelijk ingaat op zijn verleidingspogingen. Ze zoenen een aantal keer en daar blijft het bij, meldt ze de hoofdredactie.

De jonge vrouw zou zijn benaderd door Egbers’ vrouw Janke Dekker, die momenteel voorzitter is van meldpunt Mores, voor ongewenste omgangsvormen in onder meer de televisiesector. Ze gaf toe dat er een affaire was, wat leidde tot pesten en intimidaties, schrijft de krant. Hij zou met haar in de buurt keeldoorsnij-bewegingen hebben gemaakt. De hoofdredactie beloofde, zo is te lezen, in gesprek te gaan met Egbers. Er veranderde niets.

Egbers laat in een reactie in het artikel weten ’te betreuren’ wat er destijds is gebeurd. Hij blikt anders terug op de zaken. Volgens het NOS Sport-icoon heeft hij de relatie zelf bij zijn werkgever gemeld, en betreurt deze nu, omdat het verdriet in zijn privéleven veroorzaakte. „Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar.”

Onafhankelijk

Dat de voorzitter van meldpunt Mores getrouwd is met de man waarover misstanden gaan, was voor NOS-medewerkers reden geen meldingen te doen bij de organisatie waarvan Dekker het boegbeeld is. Er is geen vertrouwen dat klachten onafhankelijk worden behandeld.

Dekker heeft De Volkskrant laten weten niet te willen reageren. Via haar advocaat Richard Korver heeft ze laten weten dat zij eraan twijfelt of de krant ’open en objectief opereert’. Wel meldt Korver volgens de krant dat Dekker toejuicht dat ’een verziekte cultuur/klimaat binnen een mediabedrijf aan de kaak wordt gesteld’.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ ANP / Patrick Harderwijk

Begin dit jaar vertelde Dekker in een podcast aan Mischa Blok in gesprek over het interne onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de NOS: „Wij als Mores hebben daar geen invloed op, dus ik heb geen belang te verstrengelen.” Blok legde voor: „Stel dat er klachten binnenkomen over Tom Egbers bij Mores?” Dekker: „Dan treed ik meteen terug.”

Op de vraag of Egbers zondag te zien zal zijn in Studio Sport, deelt de NOS mee: „Wij gaan eerst met alle medewerkers die genoemd worden in het artikel in gesprek.”

Inhoudelijk wilde de hoofdredactie van NOS Sport niet reageren op het artikel en specifieke vragen van De Volkskrant over de verhalen van mensen die zij spraken. Wel meldden zij: „Wij kunnen als werkgever vanwege privacy helaas nooit uitspraken doen over (oud-)medewerkers, hun functioneren en eventuele incidenten tussen medewerkers onderling. (...) Het algemene beeld dat De Volkskrant schetst is pijnlijk. De geluiden die hier naar voren komen, hebben ons helaas niet allemaal bereikt. Dat trekken we ons dan ook aan.”

Daags voordat het verhaal naar buiten kwam, kondigde de NOS aan dat de hoofdredactie terugtreedt in verband met de gemelde misstanden na een inventarisatie.