Trump over Baldwin: ’Waarom richt je een wapen op een cameravrouw?’

Kort na het schietincident deed zijn zoon Donald Trump jr. veel stof opwaaien met een T-shirt met daarop de tekst ’pistolen doden geen mensen, Alec Baldwin doodt mensen’. En nu doet nu ook de voormalige president van de Verenigde Staten zelf een duit in het zakje.

In The Chris Stigall Podcast laat Trump zijn licht schijnen over de zaak, en met name Baldwin moet het ontgelden. „Ik volg hem al jaren en er is iets mis met hem. Hij belandt in vechtpartijen met verslaggevers... Kijk, ik houd ook niet van verslaggevers, maar je gaat er niet mee op de vuist. Hij is gestoord.”

Donald Trump, actrice Tina Fey, voormalig First Lady Melania Trump en acteur Alec Baldwin (v.l.n.r.) gebroederlijk in 2007. Ⓒ Getty Images

Imitatie

De voormalige president vindt het onbegrijpelijk dat de acteur zijn wapen, geladen met echte kogels of niet, op iemand van de filmcrew richtte. „Hij nam het wapen aan, richtte het op een cameravrouw, haalde de trekker over en nu is ze dood. Dat is raar en onbegrijpelijk. En ook al ging het al mis bij de voorbereidingen, er zijn mensen verantwoordelijk voor de wapens en de uitrusting, het blijft een ontzettend vreemd verhaal. Hoe kun je in godsnaam een wapen richten op iemand die niet eens meespeelt in een film?”

Het presidentschap van Trump maakte voor Baldwin de weg vrij zijn imitatietalent met de rest van de wereld te delen. En hoewel de Hollywoodster vaak werd geprezen voor het nadoen van Trump, denkt de Republikein daar zelf anders over. „Hij deed een slechte poging mij te imiteren. Darrell Hammond van Saturday Night Live was wel geweldig en is ontzettend getalenteerd. Alec Baldwin was verschrikkelijk. En als hij wel goed was geweest, had ik het ook gezegd. Maar hij was vreselijk. Ik ken hem verder niet, maar ik heb hem wel een jaren gevolgd op tv. Hij is koekoek.”