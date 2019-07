’Afzien van songfestival gemiste kans’

„Wat een gemiste kans”, zegt de songfestivalkenner en theatermaker. „De vertrutting van Amsterdam is nu echt een feit. Dé kans om de stad het imago van open-minded en vriendelijk ’gay capital’ te laten reclaimen laat men lopen. Wat een mooi podium was het geweest. Tegelijk een prachtkans voor Rotterdam nu.”

Songfestivalcommentator Cornald Maas noemt de strijd tussen de Nederlandse steden om het songfestival binnen te slepen een cliffhanger. „Toch Den Bosch? Arnhem? Maastricht? Utrecht (met z’n protesterende gemeenteraadsleden)? Rotterdam? Time will tell”, reageert Cornald Maas op Twitter.

Ziggo Dome

Amsterdam hoopte dat het evenement in de Ziggo Dome kon worden gehouden, maar die zaal blijkt volgend jaar mei niet beschikbaar. Ziggo Dome-directeur Danny Damman reageert bij AT5. „Voor de periode dat het festival wordt georganiseerd hebben we al een paar bevestigingen in onze agenda staan. Dat gaat om grote namen die soms al twee jaar van tevoren geboekt hebben. We hebben getracht om die te verplaatsen of naar een andere locatie te verplaatsen. Maar dat is niet gelukt”, zegt Damman.

Nu lijkt Rotterdam met Ahoy favoriet als gaststad van het Eurovisie Songfestival. „Als er één stad de internationale allure heeft én de capaciteit dit te organiseren, dan is het Rotterdam”, reageert VVD-raadslid Dieke van Groningen op Twitter. De VVD in Rotterdam ziet geweldige kansen voor onze stad en zet zich er vol voor in!”